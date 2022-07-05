Трубин: Считаю, что Украина незаслуженно не вышла на Чемпионат мира

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин вспомнил и поделился эмоциями от последних поединков сборной Украины.

"С шотландцами по моментам и по игре результат закономерен. Относительно матча с валлийцами трудно сказать, потому что в тот день у молодежной сборной Украины также был матч против сборной Македонии. Поэтому полностью посмотреть поединок против Уэльса не было возможности. Но, исходя из обзора, который я увидел, могу сказать, что судья должен был назначать пенальти у ворот валлийцев. Я считаю, что мы незаслуженно не вышли на мундиаль. Но этот футбол и нужно становиться сильнее даже после подобных впечатлений.

В Лиге наций Украина с Ирландией победила и сыграла вничью, а также выиграла Армению. Хорошо, что есть в активе две победы. И отмечу, что тяжелым был ничейный матч с Ирландией. Конечно, будь три победы в Лиге наций, это было бы идеально. Но все равно с 7 очками Украина идет на первом месте. Три матча еще впереди. Всё зависит от нас. Мы должны показывать свой футбол и добывать результат", - заявил Трубин.