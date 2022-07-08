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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Пихаленок: Остался горький осадок из-за того, что не вышли на чемпионат мира

Национальная сборная Украины
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Но были и приятные моменты

Пихаленок: Остался горький осадок из-за того, что не вышли на чемпионат мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок в интервью клубной пресс-службе вспомнил выступления в сборной Украины.

– Как чувствуешь себя после нескольких дней тренировок на сборе?

– Приехал в команду в нормальном состоянии, и сейчас чувствую себя более-менее готовым. Конечно, нахожусь не в стопроцентной форме, но, думаю, на 60-70 минут меня точно хватит.

– Залогом такого самочувствия является пребывание в сборной?

– Да, ведь и без того был очень большой перерыв из-за войны – этот ужас, который происходит в нашей стране. В сборной я прошел подготовку, были матчи. Благодаря этому и нахожусь сейчас в нынешнем состоянии.

– Какие остались воспоминания от этого этапа в расположении сборной?

– Безусловно, остался горький осадок из-за того, что не вышли на чемпионат мира. Были и приятные впечатления, в частности от дебюта в официальных матчах. Но лучше мы бы все-таки вышли на чемпионат мира.

– Со временем печаль от поражения от Уэльса не утихает?

– Все равно это сидит мысленно, потому что очень досадно получилось и поражение. Где-то не повезло, можно сказать. Ведь играли хорошо, создали много моментов, но вратарь Уэльса творил чудеса. Мы моменты не реализовали, а у наших ворот случился несчастный случай. Это футбол, и через 90 минут может случиться все что угодно.

– В товарищеских играх ты выглядел хорошо, забивал. Почувствовал уверенность?

– Конечно. Когда поддерживают партнеры, а ты сам отличаешься результативными действиями, это придает уверенность.

– Во время матчей чувствовали, что это было гораздо больше, чем просто игра в футбол?

– Именно так. Атмосфера на матчах была просто невероятной, и я благодарю болельщиков, которые так горячо нас поддерживали. Мы все испытывали и особую ответственность, имели огромное желание порадовать всех наших людей в тяжелое время. Знали, что многие смотрят на нас. В Шотландии выиграть получилось, а вот Уэльс не победили, - сказал Пихаленок.

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В статье: Украина Александр Пихаленок СК Днепр-1
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