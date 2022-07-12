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На россии прошел традиционный турнир по метанию коровьих лепешек - ФОТО

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Импортозаместили фрисби

На россии прошел традиционный турнир по метанию коровьих лепешек - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

В Прикамье, что на россии, прошел спортивный турнир под названием "Веселый коровяк". Участникам предстояло бросить как можно дальше диск, но вместо традиционного фрисби местные спортсмены бросали вдаль засохшие коровьи лепешки.

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Мероприятие прошло в селе Крылово после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.

Известно, что турнир по метанию коровьих экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих "лепешек".

На россии прошел традиционный турнир по метанию коровьих лепешек - ФОТО - изображение 1На россии прошел традиционный турнир по метанию коровьих лепешек - ФОТО - изображение 2На россии прошел традиционный турнир по метанию коровьих лепешек - ФОТО - изображение 3
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В статье: война с Россией
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