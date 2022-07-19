Ярмоленко: Петраков подтвердил, что будет вызывать в сборную

Вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "Вацко Live" рассказал, что перед подписанием контракта беседовал с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым.

"Я понимал, что могут быть вопросы с национальной сборной. Поэтому я позвонил по телефону главному тренеру. Если бы он мне сказал, что не будет вызывать меня – я бы, конечно, изменил решение. Национальная сборная для меня – приоритет номер один. Тем более сейчас. Главный тренер сказал, что все будет хорошо.

Я тоже подумал, что с этим не будет проблем. В "Вест Хэме" я не играл. Здесь я должен играть, если я буду в нормальной форме. Я должен получать игровую практику. Я буду играть и буду приезжать в гораздо лучшем состоянии в сборную, потому что у меня будет игровой тонус.

В "Вест Хэме" было, что за 2-3 недели до матчей сборной я искал окна, чтобы сыграть за дублирующий состав, оставался дополнительно после тренировок. Поэтому сейчас я считаю, что принял правильное решение", - подытожил Ярмоленко.