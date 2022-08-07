Петраков: Мне 65, у меня есть мечты, и я ими живу! В первую очередь - это наша победа в войне с россией

Главный тренер Национальной сборной Украины Александр Петраков по футболу дал интервью и поделился планами на будущее в день своего 65-летия:

— Александр Васильевич, три матча национальной команды во время сентябрьского сбора будут сложными и с точки зрения оппонентов, и учитывая тяжелые длительные перелеты. Как вы воспринимаете этот этап соревнований и чего ожидаете?

— В турнирах на уровне национальных команд нет проходных игр. Это Лига наций УЕФА, здесь одна осечка может дорого стоить. Это в клубной работе можно где-то проиграть, а потом наверстать. А тут проиграет — и фактически тебя уже нет как претендента на победу в группе. Турнирная дистанция короткая и все поединки решающие. Не забывайте, что Шотландия перед своими болельщиками будет стараться взять реванш за поражение в плей-офф. У нас же в Глазго из-за перебора желтых карт не будут играть два ведущих исполнителя — Забарный и Зинченко.

— Шотландцы хотят реванша, а нам важно не допустить этого…

- Именно так. У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять.

— Когда планируете начать сентябрьский сбор?

— Совершенно точно сказать пока не могу — это зависит от того, как будут выступать наши клубы в еврокубках. Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. Мы прибудем туда, вылетев утром из Варшавы, а ребята из иностранных чемпионатов должны приехать в течение дня.

— И все же — в свой день рождения, чего бы вы пожелали себе?

— Я убежден, что у каждого человека должна быть мечта, потому что без нее просто невозможно жить. Мне 65, у меня есть мечты, я ими живу! В первую очередь, это наша победа в войне с россией. А футбольные мечты - здесь нет тайн. Знаете народную мудрость: "Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах". Так что я мечтаю, я хочу чего-то достичь, у меня много целей. И хочу сказать прямо — я не стар, поэтому не надо меня старить. Я полон сил и энергии, работаю на столь важной должности, чувствую большую ответственность перед людьми. Одним словом, хочу добиться многого, а вот как оно получится – не знаю, – сказал Петраков.