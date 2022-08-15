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Петраков встретился с главным тренером Брентфорда

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(2 голосов)

А вот и настоящая причина поражения "МЮ"

Петраков встретился с главным тренером Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков побывал в Лондоне, где посетил расположение "Брентфорда", за молодежную команду которого играет Егор Ярмолюк.

Петраков успел пообщаться с наставником английского клуба Томасом Франком. С ним они пересекались на молодежном уровне при работе в национальных командах. Компанию украинскому специалисту с Франком составил главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн.

Кроме того, Петраков присутствовал на матче "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед", который завершился разгромным поражением манкунианцев (0:4).

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Напомним, ранее Александр Васильевич посетил тренировки киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" на летних сборах.

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В статье: Украина Александр Петраков Брентфорд
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