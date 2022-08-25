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Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА
Без изменений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных. В нем Украина, по-прежнему, занимает 27-е место.
Сине-желтые имеют 1542,79 балла. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-я. Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в реестре следующие места: Шотландия - 45-е (0), Ирландия - 47-е (0), Армения - 92-е (0).
Напомним, что в июне команда Александра Петракова провела пять матчей (Шотландия — 3:1, Уэльс — 0:1, Ирландия — 1:0, 1:1, Армения — 3:0).
Рейтинг ФИФА на 25.08.2022
1. Бразилия — 1837,56.
2. Бельгия — 1821,92.
3. Аргентина — 1770,65.
4. Франция — 1764,85.
5. Англия — 1737,46.
6. Испания — 1716,93.
7. Италия — 1713,86.
8. Нидерланды — 1679,41.
9. Португалия — 1678,65.
10. Дания — 1665,47.
…
27. УКРАИНА — 1542,79.
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