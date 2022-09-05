Первый матч в истории. 24 года назад Украина обыграла Россию со счетом 3:2

24 года назад, 5 сентября 1998 года на Олимпийском стадионе в Киеве впервые в истории сыграли сборные Украины и России. Это был отбор на Евро-2000.

Под крики и песни 80 тысяч зрителей хозяева рванули вперед и к середине первого тайма забили два мяча: сначала отличился Сергей Попов, а затем Сергей Скаченко. Россия чуть пришла в себя на 66-й минуте – Евгений Варламов пробил Шовковского ударом головой после навеса Мостового, но практически тут же Украина заработала пенальти, а вратаря Дмитрия Харина удалили. Его заменил Станислав Черчесов, который не потащил удар Сергея Реброва низом.

Уже тогда обстановка была горячей не только на поле.

Украинские фанаты обещали устроить горячий прием российским болельщикам, которые приедут на матч. Российские фанаты также подготовились - хулиганские группировки «Спартака» и ЦСКА договорились о перемирии на игры сборной и обсудили, как им сообща противостоять украинцам.

За несколько часов до начала матча около тысячи фанатов из России прошлись маршем от центра Киева до Олимпийского стадиона, отмахиваясь от агрессивно настроенных местных жителей и фанатов. Колонну забрасывали бутылками, зажигалками и другим мусором.

Забитая арена ожидаемо встретила команду Бышовца ироничными баннерами и оскорбительными кричалками. Гостевой сектор отвечал своим зарядами.

Включился и Беркут, который активничал в гостевом секторе – некоторых россиян просто выкинули из сектора.

После матча всех, кто находился на гостевой трибуне, вывезли на вокзал и запихали в поезд до Москвы.

В октябре 1999 года Россия и Украина сыграли снова. После гола Шевченко Украина погрузилась в футбольный экстаз, а в России рыдали даже те, кто был далек от футбола.