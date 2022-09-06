Хацкевич: Зубков не впечатляет, в сборную можно было вызвать Калитвинцева

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил список полузащитников, которых вызвал Александр Петраков в сборную Украины.

– Из полузащитников вызывает вопросы присутствие Александра Зубкова. По тем минутам, которые он получал в "Шахтере", он произвел очень слабое впечатление. Понятно, что впереди еще будет игра Лиги чемпионов, матч чемпионата Украины.

Владислав Калитвинцев из той же "Александрии" на этой позиции смотрится предпочтительнее, он может сыграть как справа, так и слева.

Понятно, что на позициях фланговых полузащитников есть Ярмоленко, Цыганков, Мудрик. Но на данный момент Калитвинцев мог бы быть вызван в сборную.

– Даже в резервном списке отсутствует один из лидеров "Динамо" Виталий Буяльский, а также новичок команды Владислав Кабаев. Каковы причины на ваш взгляд?

– Насчет Кабаева говорить что-то пока рано. По нему пока нет целостной картины, неизвестно, как он впишется в игру "Динамо".

Что касается Буяльского – он опытный парень и уже хорошо понимает, что не подходил по схеме еще при главном тренере сборной Андрее Шевченко. Сейчас при Петракове, видимо, ситуация та же самая. Виталий получит больше времени для отдыха и лучше подготовится к следующим играм за киевлян.

Сегодня не каждый футболист "Динамо" в психологическом плане готов думать о сборной.

– Что скажете о полузащитниках "Шахтера" Иване Петряке и Артеме Бондаренко, могли бы они усилить сборную Украины?

– Бондаренко неплохо смотрится в середине поля, но я так понимаю, что он тоже будет вызван в молодежную сборную, которой необходимо решать задачу выхода на чемпионат Европы. Там он будет более полезен.

В составе национальной сборной есть Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, у которых большой опыт.

Петряк пока в первых играх за "Шахтер" не впечатляет.

– Виктор Коваленко почти год не играл за национальную сборную Украины. Он заслужил вызов на сентябрьский сбор?

– Судя по той прессе, которую он имеет в Италии – то да. В прошлом туре он признавался лучшим игроком своей команды. Коваленко получает достаточно игрового времени в клубе. Думаю, он заслужил вызов в сборную.

– В чемпионате Польши выступают полузащитники Евгений Коноплянка и Владислав Кочергин. Петраков не обращает на них внимания из-за уровня польской лиги?

– Сегодня чемпионат Польши по сравнению с украинской Премьер-лигой – на топ-уровне. Польский футбол быстро развивается.

Да, Коноплянка забил и в матче за кубок, и в последнем туре. Но думаю, этого недостаточно, чтобы оценить его возможности. Он давно не играл как в клубе, так и в сборной. Возможно, учитывается его возраст, так как Петраков думает о перспективе. Тем более, на этой позиции есть Мудрик и Зубков, которые моложе Коноплянки.

Но если Евгений продолжит хорошо выступать – то обязательно получит вызов.

Кочергин неплохо выглядит за "Ракув", забивал важные мячи в еврокубках. Но это выбор Петракова", - подытожил Хацкевич.