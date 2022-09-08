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Источник: Матчи сборной Украины осенью будет показывать канал ICTV
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Игорь Бурбас рассказал, кто осенью будет показывать матчи
Как утверждает инсайдер, поединки национальной команды будет транслировать канал ICTV.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, что до недавнего времени права на показ матчей сборной принадлежали медиа группе Украина. Однако в середине июля из-за закона об олигархах Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса, при этом просто закрыв свои каналы, в том числе и ТК Футбол.
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