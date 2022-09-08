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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Матчи сборной Украины осенью будет показывать канал ICTV

Национальная сборная Украины
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Есть такая информация

Источник: Матчи сборной Украины осенью будет показывать канал ICTV

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас рассказал, кто осенью будет показывать матчи сборной Украины.

Как утверждает инсайдер, поединки национальной команды будет транслировать канал ICTV.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что до недавнего времени права на показ матчей сборной принадлежали медиа группе Украина. Однако в середине июля из-за закона об олигархах Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса, при этом просто закрыв свои каналы, в том числе и ТК Футбол.

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В статье: Украина Игорь Бурбас
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