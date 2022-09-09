Петраков довызвал в сборную Украины двух вратарей и хавбека

В связи со вчерашними повреждениями Георгия Бущана и Николая Шапаренко, главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина, вратаря коваловского "Колоса" Евгения Волынца, а также перевел из резервного в основной список полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко.

Трубин и Игнатенко принимали участие в предварительном собрании национальной команды. А вот для Волынца этот вызов в главную команду страны — дебютный.

Состав сборной Украины

Вратари: Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Евгений Волынец ("Колос").

Защитники: Александр Караваев, Александр Тимчик, Илья Забарный (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль -Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбык (СК Днепр-1 Днепр).

Резерв: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба - СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. Через пять дней, 21 числа, сине-желтые проведут первый из трех запланированных на сентябрь матчей — в Глазго против Шотландии.