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Петраков довызвал Соболя в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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Еще один защитник для сборной Украины

Петраков довызвал Соболя в сборную Украины

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Главный тренер Александр Петраков довызвал в ряды сборной Украины Эдуарда Соболя.

Наставник сборной принял решение перевести из резервного в основной список игроков защитника бельгийского "Брюгге" Эдуарда Соболя.

Таким образом, общее число вызванных исполнителей составляет 27.

Напомним, что 16 сентября "сине-желтые" начнут сбор перед матчами Лиги наций УЕФА в Варшаве.

Там украинцы будут тренироваться три дня, после чего утром 19 сентября вылетят в Глазго, где через два дня проведут первую из трех запланированных игр — против Шотландии.

Также отметим, что чуть ранее, в связи со вчерашними повреждениями Георгия Бущана и Николая Шапаренко, Петраков довызвал голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина, вратаря коваловского "Колоса" Евгения Волынца, а также перевел из резервного в основной список полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко.

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В статье: Украина Брюгге Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2022 в 18:03
ну да, нужно утепляться
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