Петраков довызвал Соболя в сборную Украины

Главный тренер Александр Петраков довызвал в ряды сборной Украины Эдуарда Соболя.

Наставник сборной принял решение перевести из резервного в основной список игроков защитника бельгийского "Брюгге" Эдуарда Соболя.

Таким образом, общее число вызванных исполнителей составляет 27.

Напомним, что 16 сентября "сине-желтые" начнут сбор перед матчами Лиги наций УЕФА в Варшаве.

Там украинцы будут тренироваться три дня, после чего утром 19 сентября вылетят в Глазго, где через два дня проведут первую из трех запланированных игр — против Шотландии.