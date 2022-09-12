Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Петраков довызвал Соболя в сборную Украины
Еще один защитник для сборной Украины
УАФ/Пресслужба
Главный тренер Александр Петраков довызвал в ряды
Наставник сборной принял решение перевести из резервного в основной список игроков защитника бельгийского "Брюгге" Эдуарда Соболя.
Таким образом, общее число вызванных исполнителей составляет 27.
Напомним, что 16 сентября "сине-желтые" начнут сбор перед матчами Лиги наций УЕФА в Варшаве.
Там украинцы будут тренироваться три дня, после чего утром 19 сентября вылетят в Глазго, где через два дня проведут первую из трех запланированных игр — против Шотландии.
Также отметим, что чуть ранее, в связи со вчерашними повреждениями Георгия Бущана и Николая Шапаренко,
Популярное сейчас
- Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR
- Источник: Клуб АПЛ попробует подписать Мудрика зимой
- Шевченко, Блохин и другие украинские легенды футбола призвали боснийцев не играть с россией
- Источник: Матчи сборной Украины осенью будет показывать канал ICTV
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО