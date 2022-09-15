Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины в сентябре может базироваться в польском городе Ксенженице
УАФ ведет переговоры
uaf.ua
Об этом сообщает один из руководителей тренировочного центра "Легии" Мариуш Хлопик.
Источник сообщает, что сейчас УАФ ведет переговоры по этому вопросу.
Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет 3 матча Лиги наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).
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Источник:sport.fakt.pl
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