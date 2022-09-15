Сборная Украины в сентябре может базироваться в польском городе Ксенженице

Cборная Украины в сентябре может базироваться в польском городе Ксенженице, где находится учебно-тренировочный центр "Легии".

Об этом сообщает один из руководителей тренировочного центра "Легии" Мариуш Хлопик.

Источник сообщает, что сейчас УАФ ведет переговоры по этому вопросу.

Напомним, что в сентябре сборная Украины сыграет 3 матча Лиги наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).