Серьезная потеря. Зинченко пропустит сентябрьские матчи сборной из-за травмы

Полузащитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко не сможет помочь национальной команде во время сентябрьских матчей Лиги наций УЕФА-2022/2023.

Зинченко во время тренировки в клубе получил повреждение икроножной мышцы, на лечение и восстановление после которого понадобится около двух недель. Досадную новость Александр сразу же лично сообщил главному тренеру сборной Украины Александру Петракову, позвонив по телефону.

Отметим, что Алекс уже пропусказл игры "канониров" из-за проблем со здоровьем - он не принимал участия в двух матчах, после чего отыграл 73 минуты против "МЮ" в АПЛ и 22 минуты с "Цюрихом".

Напомним, что ранее в связи с повреждениями Георгия Бущана и Николая Шапаренко, Петраков довызвал голкипера донецкого "Шахтера" Анатолия Трубина, вратаря коваловского "Колоса" Евгения Волынца, а также перевел из резервного в основной список полузащитника "Бордо" Даниила Игнатенко и защитника "Брюгге" Эдуарда Соболя.

В сентябре команда Александра Петракова проведет 3 встречи в рамках Лиги наций – дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и на выезде с Арменией (24 сентября).