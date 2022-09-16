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Сборная Украины начинает сбор в Варшаве

Национальная сборная Украины
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Сине-желтые будут готовиться к матчам Лиги наций

Сборная Украины начинает сбор в Варшаве

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Первые представители национальной сборной Украины сегодня собираются в столице Польши и проведут втягивающую тренировку в рамках подготовки к трем сентябрьским матчам Лиги наций-2022/2023.

Накануне поездом из Киева отправилась делегация сине-желтых во главе с главным тренером Александром Петраковым. В составе помощники наставника Андрей Анненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, голкиперы Дмитрий Ризнык и Евгений Волынец, а также медицинский и административный персонал сборной.

Перед отъездом из Киева у национальной команды состоялась импровизированная встреча на столичном вокзале с воспитанниками детского клуба "Локомотив" (Киев), только что вернувшихся с победного для себя международного турнира. С хорошим настроением, фотографиями и автографами на память дети провели сине-желтых, пожелав им успеха в матчах Лиги наций.

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Прибыв в столицу Польши около 10:00 по центральноевропейскому времени, украинцы сразу отправились в гостиницу Marriott, которая на три дня станет резиденцией главной команды Украины.

К обеду в расположение сборной прибудут исполнители трех украинских участников еврокубков - "Шахтера", "Днепра-1" и "Динамо", которые уже сыграли свои матчи в континентальных турнирах. Также сегодня присоединится к команде и игрок эмиратского "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко: в чемпионате ОАЭ уже началась календарная пауза.

После обеда и отдыха сине-желтые отправятся на первую тренировку во время этого сбора. Занятие состоится на поле стадиона "Полония". Нагрузка у игроков сегодня будет разной, поскольку футболисты "Динамо" и "Днепра-1" лишь вчера провели матчи за свои клубы, в то время как остальные сборники сыграли раньше. Так что можно ожидать, что ребята будут работать в двух группах.

В Варшаве сине-желтые будут тренироваться еще два дня — 17 и 18 сентября, а утром 19-го отправятся самолетом в Глазго. Там к составу сборной присоединятся представители иностранных клубов. Следовательно, в понедельник вечером национальная команда должна провести тренировки в полном составе.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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