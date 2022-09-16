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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ICTV покажет матчи сборной Украины в Лиге наций, другие матчи турнира – MEGOGO

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

В сентябре сборная Украины сыграет три матча

ICTV покажет матчи сборной Украины в Лиге наций, другие матчи турнира – MEGOGO

Олександр Приходько

Новина українською

Ближайшие матчи Лиги наций сборной Украины в нашей стране будут показаны на телеканале ICTV.

Об этом сообщил комментатор Роберто Моралес в выпуске "ТаТоТаке". Отмечается, что канал получил разрешение прервать трансляцию телемарафона "Єдині новиин" ради этих матчей.

Ранее эти матчи планировал транслировать канал "Рада", но они не смогли найти контрагента для подписания контракта.

Также отмечается, что остальные матчи турнира будут показаны на MEGOGO.

Напомним, что сборная Украины в Лиге наций сыграет с Шотландией (21 и 27 сентября), а также с Арменией (24 сентября).

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В статье: Украина
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Tasha19
16.09.2022 в 18:42
Класно
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 18:21
Круто!
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