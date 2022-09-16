ICTV покажет матчи сборной Украины в Лиге наций, другие матчи турнира – MEGOGO

Ближайшие матчи Лиги наций сборной Украины в нашей стране будут показаны на телеканале ICTV.

Об этом сообщил комментатор Роберто Моралес в выпуске "ТаТоТаке". Отмечается, что канал получил разрешение прервать трансляцию телемарафона "Єдині новиин" ради этих матчей.

Ранее эти матчи планировал транслировать канал "Рада", но они не смогли найти контрагента для подписания контракта.

Также отмечается, что остальные матчи турнира будут показаны на MEGOGO.

Напомним, что сборная Украины в Лиге наций сыграет с Шотландией (21 и 27 сентября), а также с Арменией (24 сентября).