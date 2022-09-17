Александр Петраков: Зинченко не будет две недели

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игроках, которые не смогут принять участие в матчах Лиги Наций. Среди них – Зинченко, Шапаренко и Бущан.

"У нас уже есть потери. Бущан перенес операцию, выбыл на полтора месяца. Николай Шапаренко выбыл на семь месяцев. Вчера позвонил по телефону Зинченко – он также получил травму. Травму икроножной мышцы. Его не будет две недели. С Тарасом Степаненко вроде бы все хорошо, это была только судорога".