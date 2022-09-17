Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Петраков: Зинченко не будет две недели
У Александра все же травма икроножной мышцы
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игроках, которые не смогут принять участие в матчах Лиги Наций. Среди них – Зинченко, Шапаренко и Бущан.
"У нас уже есть потери. Бущан перенес операцию, выбыл на полтора месяца. Николай Шапаренко выбыл на семь месяцев. Вчера позвонил по телефону Зинченко – он также получил травму. Травму икроножной мышцы. Его не будет две недели. С Тарасом Степаненко вроде бы все хорошо, это была только судорога".
Вчера главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что
Популярное сейчас
- Зинченко – самый дорогой игрок Украины. Transfermarkt обновил цены на футболистов
- Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции
- Ассоциация ветеранов футбола Украины обвинила Павелко и Демьяненко в попытке рейдерского захвата организации
- Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО