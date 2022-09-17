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Александр Петраков: Зинченко не будет две недели

Национальная сборная Украины
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У Александра все же травма икроножной мышцы

Александр Петраков: Зинченко не будет две недели

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игроках, которые не смогут принять участие в матчах Лиги Наций. Среди них – Зинченко, Шапаренко и Бущан.

"У нас уже есть потери. Бущан перенес операцию, выбыл на полтора месяца. Николай Шапаренко выбыл на семь месяцев. Вчера позвонил по телефону Зинченко – он также получил травму. Травму икроножной мышцы. Его не будет две недели. С Тарасом Степаненко вроде бы все хорошо, это была только судорога".

Вчера главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что Зинченко может и сыграть в ближайшем матче АПЛ – против "Брентфорда" 18 сентября. Решение по украинцу руководству команды примет сегодня.

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В статье: Национальная сборная Украины Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Петраков Александр Зинченко
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