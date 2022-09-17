Ярмоленко: Я не слышал, как наши воины говорили, что устали. Вот и игроки сборной не имеют права

Форвард и капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнениями перед матчами Лиги наций против команд Шотландии и Армении.

– Перед нами традиционно высокие задачи. Впереди три тяжелых матча впереди. Очень сложный календарь и переезды.

– Как всегда, смотрю с позитивом, потому что я знаю наших игроков, знаю наш потенциал и знаю, в какой футбол мы можем играть. Поэтому мы никого не боимся, всех уважаем и знаем, но мы также знаем, за кого мы играем. Поэтому за результат я как всегда не могу ничего говорить, но я могу только сказать и пообещать нашим болельщикам, всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. А результат уже увидим, какой будет, но я знаю, что в футболе, если ты отдаешь все силы, то результат потом приходит.

– К сожалению, на этот раз имеем немного потерь: Шапаренко, Бущан, Зинченко. Это усложняет нам работу?

– Конечно, эти ребята многое означают для сборной, но травмы – это такая вещь, от которой в футболе никто не застрахован. Конечно мы все желаем ребятам скорейшего выздоровления, мы их ждем. Но сейчас нам придется играть без них. Это будет шанс для других игроков показать тренерскому штабу, что они тоже готовы. Конечно, нам будет их не хватать, но это футбол, и нам нужно готовиться и думать, как играть без них.

– Последнее, но самое важное. ВСУ почти уволили Харьковщину, есть серьезные продвижения в Херсонской области. Знаю, что ты за этим следишь, переживаешь. Когда сборная играет – все общество также смотрит сквозь призму нашей борьбы на матчи нашей национальной команды.

– Конечно, ты следишь за новостями, следишь ли положительные моменты. Но ты понимаешь, по какой цене эти положительные новости нам даются. Ты понимаешь, что многие наши военные погибают. С одной стороны ты радуешься, что мы возвращаем свои деревни, свои города, а с другой – многие военные погибли. Поэтому двоякое чувство. Я могу сказать от всех ребят и персонала сборной, что мы благодарны нашим защитникам. Если бы не они, ничего бы не было – ни футбола, ничего не было бы. Мы благодарны за то, что они делают для нас, наших семей, за то, что нас защищают.

Трудные перелеты или переезды? Мы не должны говорить, что нам тяжело, потому что кому действительно тяжело - это нашим воинам, но я не видел, чтобы они говорили, как им тяжело или как они устали. Мы тоже не имеем права это делать. Мы должны отдать все силы за нашу страну и дать людям хоть какую-нибудь радость, чтобы они хоть на 90 минут отвлеклись от всего этого и смогли просто порадоваться успехам национальной сборной по футболу, - рассказал Андрей.