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Сборная Украины потеряла еще одного игрока на сентябрьские матчи

Национальная сборная Украины
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Будет на одного защитника меньше

Сборная Украины потеряла еще одного игрока на сентябрьские матчи

УАФ/Пресслужба

Новина українською

Левый оборонец сборной Украины Эдуард Соболь не поможет команде Петракова в сентябрьских матчах. Об этом сообщает УАФ.

Защитник получил повреждение приводной мышцы на тренировке в “Брюгге” и не сможет присоединиться к лагерю “сине-желтых”. Восстановление игрока займет ориентировочно две недели.

Отметим, что Соболь только пять дней назад – 12 сентября – был вызван в сборную Украины.

Также добавим, что кроме Эдуарда пропустят сентябрьские поединки “сине-желтых” также Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Александр Зинченко.

Вскоре у подопечных Петракова запланированы три встречи: дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и однажды против Армении (24 сентября).

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В статье: Украина Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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