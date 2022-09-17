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Сборная Украины потеряла еще одного игрока на сентябрьские матчи
Будет на одного защитника меньше
УАФ/Пресслужба
Левый оборонец сборной Украины Эдуард Соболь не поможет команде Петракова в сентябрьских матчах. Об этом сообщает УАФ.
Защитник получил повреждение приводной мышцы на тренировке в “Брюгге” и не сможет присоединиться к лагерю “сине-желтых”. Восстановление игрока займет ориентировочно две недели.
Отметим, что Соболь только пять дней назад – 12 сентября – был вызван в сборную Украины.
Также добавим, что кроме Эдуарда пропустят сентябрьские поединки “сине-желтых” также Николай Шапаренко, Георгий Бущан и Александр Зинченко.
Вскоре у подопечных Петракова запланированы три встречи: дважды против Шотландии (21 и 27 сентября) и однажды против Армении (24 сентября).
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