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Два игрока Днепра-1 уже тренировались вместе со сборной Украины в Польше
В общей сложности на сборе уже 18 футболистов
УАФ/Олександр Гливинський
Двое игроков "Днепра-1" Александр Пихаленок и Артем Довбик провели свою первую тренировку в сборной Украины на сентябрьском сборе. В общем, это уже второе занятие подопечных Петракова.
Довбик и Пихаленок пропустили тренировку команды в пятницу из-за опоздания своего рейса из Кипра в тот день.
Вместе с ними вчера на поле занимались еще 13 полевых игроков и три голкипера. Тренировка составлялась из трех этапов: физические упражнения, квадрат и отработку тактических моментов.
Сейчас команда занимается в Варшаве. В дальнейшем к лагерю сборной должны присоединиться легионеры.
Отметим, что следующие две встречи “сине-желтые” проведут в гостях: против Шотландии 21 сентября и Армении 24 сентября. А уже 27 сентября сборная Украины сыграет номинально домашний поединок Лиги нации против тех же шотландцев в Кракове.
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