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Волынец: Очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами
Ему все нравится
УАФ/Олександр Гливинський
Новичок сборной Украины Евгений Волынец прокомментировал свои первые дни пребывания в лагере “сине-желтых”:
“ – Конечно, очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами, поэтому мне все нравится. Хорошо себя здесь чувствую.
– Ты уже почувствовал удары наших лидеров, Ярмоленко, Довбика, хотя против Артема ты играл в УПЛ. Как непросто?
– Видно, что это футболисты очень высокого класса. Не просто, да, они играли в АПЛ. Мне сложно, но любопытно. Атмосфера супер, все на позитиве, только поддержка. Приятно работать.
– Как Александр Васильевич? Как его требования?
– Он требовательный тренер. Мы с ним пообщались, он меня ввел в дело. Знакомимся, всё хорошо.
– Как в Варшаве себя чувствуешь, как кондиции?
– Честно – мне все в кайф. Поля – супер, условия – супер. Не на что жаловаться.
– Уже чувствуешь себя частицей сборной Украины?
– Ну… да, даже не знаю, что сказать. Понемногу”, - сказал Волынец.
Отметим, что вызов голкипера "Колоса" на сентябрьские матчи сборной стал для него дебютным.
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