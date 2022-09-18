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Волынец: Очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами

Национальная сборная Украины
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Ему все нравится

Волынец: Очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами

УАФ/Олександр Гливинський

Новина українською

Новичок сборной Украины Евгений Волынец прокомментировал свои первые дни пребывания в лагере “сине-желтых”:

“ – Конечно, очень приятно тренироваться в такой атмосфере и с такими мастерами, поэтому мне все нравится. Хорошо себя здесь чувствую.

– Ты уже почувствовал удары наших лидеров, Ярмоленко, Довбика, хотя против Артема ты играл в УПЛ. Как непросто?

– Видно, что это футболисты очень высокого класса. Не просто, да, они играли в АПЛ. Мне сложно, но любопытно. Атмосфера супер, все на позитиве, только поддержка. Приятно работать.

– Как Александр Васильевич? Как его требования?

– Он требовательный тренер. Мы с ним пообщались, он меня ввел в дело. Знакомимся, всё хорошо.

– Как в Варшаве себя чувствуешь, как кондиции?

– Честно – мне все в кайф. Поля – супер, условия – супер. Не на что жаловаться.

– Уже чувствуешь себя частицей сборной Украины?

– Ну… да, даже не знаю, что сказать. Понемногу”, - сказал Волынец.

Отметим, что вызов голкипера "Колоса" на сентябрьские матчи сборной стал для него дебютным.

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В статье: Украина Евгений Волынец
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Источник:
УАФ

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