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Ризнык: У меня опыта не намного больше, чем у Волынца
Кто будет первым номером в сборной в следующих матчах?
УАФ/Олександр Гливинський
Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал конкуренцию и лагере первой команды:
“ – Во-первых, хочу пожелать Жоре как можно быстрее поправиться, мы тебя ждем. Конкуренция – нормальная вещь. Потому каждый может быть первым номером в сборной.
– У тебя уже опыт есть…
– Да какой опыт, одна игра. Не намного больше, чем у Евгения (Волынца – прим.). Главное, чтобы у тренера была хорошая головная боль при выборе”, - сказал Ризнык.
Отметим, что Александр Петраков вызвал на сентябрьский сбор четырех голкиперов: Анатолия Трубина, Андрея Лунина, Дмитрия Ризнык и Евгения Волынца.
Также напомним, что Андрей Пятов окончательно завершил свою карьеру в сборной, а Георгий Бущан недавно травмировал колено.
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