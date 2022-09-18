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Национальная сборная Украины

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Ризнык: У меня опыта не намного больше, чем у Волынца

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Кто будет первым номером в сборной в следующих матчах?

Ризнык: У меня опыта не намного больше, чем у Волынца

УАФ/Олександр Гливинський

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Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал конкуренцию и лагере первой команды:

“ – Во-первых, хочу пожелать Жоре как можно быстрее поправиться, мы тебя ждем. Конкуренция – нормальная вещь. Потому каждый может быть первым номером в сборной.

– У тебя уже опыт есть…

– Да какой опыт, одна игра. Не намного больше, чем у Евгения (Волынца – прим.). Главное, чтобы у тренера была хорошая головная боль при выборе”, - сказал Ризнык.

Отметим, что Александр Петраков вызвал на сентябрьский сбор четырех голкиперов: Анатолия Трубина, Андрея Лунина, Дмитрия Ризнык и Евгения Волынца.

Также напомним, что Андрей Пятов окончательно завершил свою карьеру в сборной, а Георгий Бущан недавно травмировал колено.

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В статье: Евгений Волынец Дмитрий Ризнык
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Источник:
ВЗбірна

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