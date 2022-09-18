Ризнык: У меня опыта не намного больше, чем у Волынца

Голкипер сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал конкуренцию и лагере первой команды:

“ – Во-первых, хочу пожелать Жоре как можно быстрее поправиться, мы тебя ждем. Конкуренция – нормальная вещь. Потому каждый может быть первым номером в сборной.

– У тебя уже опыт есть…

– Да какой опыт, одна игра. Не намного больше, чем у Евгения (Волынца – прим.). Главное, чтобы у тренера была хорошая головная боль при выборе”, - сказал Ризнык.