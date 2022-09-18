Стала известна бригада арбитров на матче Шотландия – Украина

УЕФА огласила имена арбитров, которые будут работать на матче Лиги Наций между сборными Шотландии и Украины. Игра начнется 21 сентября в 21.45 по киевскому времени на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

Как сообщает организация, главным арбитром матча назначен итальянец Маурицио Мариани. Его ассистентами станут Даниэле Биндони и Альберто Тегони, оба также из Италии. Четвертый арбитр – Микель Фаббри.

В этом сезоне Мариани уже успел отработать пять матчей на клубном уровне, а также одну игру сборных. Маурицио отсудил по матчу Лиги Чемпионов, квалификации ЛЧ, Лиги Европы, а также два матча Серии А. В Лиги Наций арбитр отработал матч Словении с Сербией.