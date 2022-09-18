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Стала известна бригада арбитров на матче Шотландия – Украина
Главный судья – Маурицио Мариани
Фото: Football Italia
УЕФА огласила имена арбитров, которые будут работать на матче Лиги Наций между сборными Шотландии и Украины. Игра начнется 21 сентября в 21.45 по киевскому времени на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.
Как сообщает организация, главным арбитром матча назначен итальянец Маурицио Мариани. Его ассистентами станут Даниэле Биндони и Альберто Тегони, оба также из Италии. Четвертый арбитр – Микель Фаббри.
В этом сезоне Мариани уже успел отработать пять матчей на клубном уровне, а также одну игру сборных. Маурицио отсудил по матчу Лиги Чемпионов, квалификации ЛЧ, Лиги Европы, а также два матча Серии А. В Лиги Наций арбитр отработал матч Словении с Сербией.
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