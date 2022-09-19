Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Каждая игра – это вызов". Мудрик - о матчах сборной Украины
В сентябре сине-желтые проведут три поединка Лиги наций
Фото: УАФ
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о подготовке национальной команды к матчам Лиги наций.
"Я считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Было 2 дня высоких нагрузок. Думаю, ребята в кондициях. Хорошо готовимся к матчу с Шотландией. Уже даже на тренировках чувствуется, что мы снова вспоминаем наши связки, которые у нас и были. Нам нужно буквально 2-3 тренировки, чтобы все это вспомнить.
Каждая игра – это вызов. Мы все знаем, нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть и нужно порадовать наших украинцев. Когда в команде коллектив – единое целое, ее очень сложно победить на поле. Даже если класс команды, против которой она играет, выше", – сказал Мудрик.
Напомним, сине-желтые сыграют в Лиге наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и с Арменией (24 сентября).
Популярное сейчас
- Михайличенко: Собуцкому следует извиниться перед ветеранами
- В Серии А новый лидер. Милан - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча
- Пресс-атташе сборной: Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью
- Серьезная потеря. Зинченко пропустит сентябрьские матчи сборной из-за травмы
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО