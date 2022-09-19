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"Каждая игра – это вызов". Мудрик - о матчах сборной Украины

Национальная сборная Украины
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В сентябре сине-желтые проведут три поединка Лиги наций

"Каждая игра – это вызов". Мудрик - о матчах сборной Украины

Фото: УАФ

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Вингер сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о подготовке национальной команды к матчам Лиги наций.

"Я считаю, что мы проделали очень хорошую работу. Было 2 дня высоких нагрузок. Думаю, ребята в кондициях. Хорошо готовимся к матчу с Шотландией. Уже даже на тренировках чувствуется, что мы снова вспоминаем наши связки, которые у нас и были. Нам нужно буквально 2-3 тренировки, чтобы все это вспомнить.

Каждая игра – это вызов. Мы все знаем, нам не нужно напоминать, что вся Украина будет смотреть и нужно порадовать наших украинцев. Когда в команде коллектив – единое целое, ее очень сложно победить на поле. Даже если класс команды, против которой она играет, выше", – сказал Мудрик.

Напомним, сине-желтые сыграют в Лиге наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и с Арменией (24 сентября).

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В статье: Украина Михаил Мудрик
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