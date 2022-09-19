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Трубин: Приезд в сборную - это всегда положительные эмоции

Национальная сборная Украины
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Национальная команда готовится к матчам Лиги наций

Трубин: Приезд в сборную - это всегда положительные эмоции

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, как команда готовится к матчам Лиги наций.

"Все хорошо. У некоторых ребят были матчи: у динамовцев, у "Днепра-1", и им нужно было немного больше времени на восстановление. Но уже вчера и сегодня были очень хорошие, интенсивные тренировки. Готовимся к Шотландии. Сейчас легче, потому что сезон стартовал и все набрали кондиции. Поэтому я считаю, что все хорошо готовятся и все будет хорошо. Конечно, когда приезжаешь в сборную – это всегда радость, счастье, потому что ты играешь за свою страну на международном уровне. Поэтому всегда с положительными эмоциями приезжаешь сюда. Как за полем, так и на поле дружеская атмосфера. Все поддерживают друг друга. Это ключ к успеху.

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Мне нравится этот стадион в Глазго, эта атмосфера. Я и тогда ощутил болельщиков. Понимаю, что такое шотландцы, потому что мы играли против "Селтика", и там был один гостевой сектор, но их было очень хорошо слышно. Я считаю, что в плане атмосферы это то, что хочет чувствовать футболист: поддержку, может, какое-то давление. Ты приезжаешь в сборную и всегда хочешь играть. Как можно сказать нет? Конечно, хочется играть, но нужно доказывать на тренировке, работать и потом тренер будет решать, кто будет играть.

Хочу также пожелать скорейшего обновления Жоре Бущану. И конкуренция будет еще больше, еще лучше. Это будет только плюс для сборной и всех. Матчи за сборную Украины не могут быть неважными. Каждый матч важен, и нужно играть только на победу", – сказал Трубин.

Напомним, сине-желтые сыграют в Лиге наций с Шотландией (21 и 27 сентября) и с Арменией (24 сентября).

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В статье: Украина Анатолий Трубин
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