Миколенко приехал в сборную с микротравмой. Команда потренировалась в Глазго - ФОТО

В понедельник, 19 сентября, сборная Украины прибыла в Глазго.

В аэропорту партнеров уже ждал Роман Яремчук, который прилетел в Глазго чуть раньше.

А в гостинице к национальной команде присоединились и остальные легионеры. После совместного обеда ребята отправились отдыхать перед вечерней тренировкой.

Первое занятие на шотландской земле состоялось на поле стадиона Firhill, являющегося домом для клуба местного Чемпионшипа Partick Thistle.

Коллективные игровые серии пропустили три игрока, которые вчера сыграли за свои клубы.

Роман Яремчук и Тарас Качараба сегодня имели только восстановительную пробежку вокруг поля. А вот Виталий Миколенко, проведший вчера целый матч за Эвертон, получил незначительное повреждение и врачи решили, что ему лучше сегодня отдохнуть.

Уже завтра медицинский штаб команды проведет обследование защитника и определит состояние его готовности к участию в завтрашней предматчевой тренировке.

Официальный тренинг сине-желтых на Хэмпдене начнется в 18.30 по местному времени. Через полчаса до этого главный тренер сборной Александр Петраков и ее капитан Андрей Ярмоленко встретятся с представителями масс-медиа в конференц-зале арены.