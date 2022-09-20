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"Соболь не халтурит". Яремчук - об отсутствии одноклубника в сборной
Эдуард Соболь пропустит матчи сине-желтых из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что его партнер в "Брюгге" Эдуард Соболь пропускает матчи национальной команды в Лиге наций по уважительной причине.
"Я выбрал команду, которая будет для меня правильной в карьере. Время покажет, был ли это правильный шаг для меня или нет. Посмотрим. Я счастлив, и это самое главное. Еще один украинец в команде (Эдуард Соболь – прим.). Конечно, с украинцами мы всегда на одном настроении ходим, одни и те же шутки.
Очень счастлив быть в команде с Эдуардом. Знаю, что у него действительно серьезная проблема, и он ни в коем случае не халтурит или еще что-нибудь. Я видел, как он это переживает, и это действительно важная процедура, которую он должен сделать", – сказал Яремчук.
Ранее Соболь лично объяснил, почему сыграл за "Брюгге" в последнем матче, но пропустит поединки сборной Украины.
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