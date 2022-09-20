"Соболь не халтурит". Яремчук - об отсутствии одноклубника в сборной

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал, что его партнер в "Брюгге" Эдуард Соболь пропускает матчи национальной команды в Лиге наций по уважительной причине.

"Я выбрал команду, которая будет для меня правильной в карьере. Время покажет, был ли это правильный шаг для меня или нет. Посмотрим. Я счастлив, и это самое главное. Еще один украинец в команде (Эдуард Соболь – прим.). Конечно, с украинцами мы всегда на одном настроении ходим, одни и те же шутки.

Очень счастлив быть в команде с Эдуардом. Знаю, что у него действительно серьезная проблема, и он ни в коем случае не халтурит или еще что-нибудь. Я видел, как он это переживает, и это действительно важная процедура, которую он должен сделать", – сказал Яремчук.