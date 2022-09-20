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УАФ заплатила штраф из-за жалобы россиян на Петракова
Наставника, как и ожидалось, не отстранили
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что наставник сборной Украины Александр Петраков не будет дисквалифицирован по жалобе РФС. В то же время, он сообщил, что за свои слова о россиянах, Петраков отделался предупреждением и незначительным штрафом.
"Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить.
Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят", - написал Павелко.
Накануне Андрей Павелко сообщил, что Евро-2024 пройдет без россии.
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