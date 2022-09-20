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Национальная сборная Украины

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Уныло и предсказуемо. В рашистском футбольном союзе довольны решением УЕФА по Петракову

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

УЕФА все-таки выписал штраф тренеру сборной Украины

Уныло и предсказуемо. В рашистском футбольном союзе довольны решением УЕФА по Петракову

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рашистском футбольном союзе остались довольны тем фактом, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков получил штраф от УЕФА за высказывания в адрес российскийх оккупантов.

"РФС до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины.

Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.

При этом РФС заставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам", —сказали в РФС.

В РФС утверждали, что Петраков фактически совершил "призыв к насилию", а его комментарии являются "дискриминационными по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам Российской Федерации без каких-либо законных оснований".

Ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.

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В статье: Украина Россия РФС Александр Петраков
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Источник:
РБ Спорт

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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
20.09.2022 в 22:53
УЄФА двоєдушні. Могли б просто відфутболити рашку.
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alex.belogubko (одесса)
20.09.2022 в 21:39
это мелочи а вот вы далеки от еврофутбола --играйте с беларуссами
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