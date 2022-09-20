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Уныло и предсказуемо. В рашистском футбольном союзе довольны решением УЕФА по Петракову
УЕФА все-таки выписал штраф тренеру сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
В рашистском футбольном союзе остались довольны тем фактом, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков
"РФС до настоящего момента не получал от УЕФА и ФИФА официальных уведомлений по итогам обращения, связанного с дискриминационными высказываниями главного тренера сборной Украины.
Если информация о предупреждении и штрафе соответствует действительности, мы удовлетворены фактом вынесения наказания как такового.
При этом РФС заставляет за собой право и впредь обращаться в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА в случае, если риторика и действия тех или иных официальных лиц и организаций будут противоречить применимым нормам", —сказали в РФС.
В РФС утверждали, что Петраков фактически совершил "призыв к насилию", а его комментарии являются "дискриминационными по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам Российской Федерации без каких-либо законных оснований".
Ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.
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