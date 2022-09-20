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Пресс-конференция Петракова перед матчем с Шотландией. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Национальная сборная Украины
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Прямая видеотрансляция

Пресс-конференция Петракова перед матчем с Шотландией. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 20 сентября, главный тренер сборной Украины Александр Петраков и капитан команды Андрей Ярмоленко проведут пресс-конференцию перед выездным матчем Лиги наций против Шотландии.

Начнется действо в 20:00.

Пряма трансляция доступна на youtube.

Официальная тренировка сине-желтых на "Хэмпдене" начнется в 20:30.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Шотландия Александр Петраков
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