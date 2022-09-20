Национальная сборная Украины
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Пресс-конференция Петракова перед матчем с Шотландией. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Прямая видеотрансляция
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 сентября, главный тренер
Начнется действо в 20:00.
Пряма трансляция доступна на youtube.
Официальная тренировка сине-желтых на "Хэмпдене" начнется в 20:30.
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