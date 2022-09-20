Ярмоленко: Думаю, что нахожусь в лучшем физическом состоянии

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от выездного матча Лиги наций против Шотландии, который состоится 21 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" (начало – в 21.45).

– Вы снова прибыли в Глазго. Как здесь себя чувствуете?

— Воспоминания о предыдущих поединках, которые были на этом стадионе, очень положительные. Однако это уже история. Сейчас мы настраиваемся на новую игру, новый бой. Сконцентрированно готовимся к завтрашнему матчу.

— С какими мыслями и силами подходите к встрече с Шотландией?

– Мы думаем о том, чтобы выиграть этот матч. Ты всегда должен думать об этом, если играешь в футбол. Конечно, мы знаем, что Шотландия – сильная команда. Однако у нас есть собственный план на игру, концентрируемся. Мы знаем, как играть. Надеемся, что победим, но понимаем, что будет тяжело.

— В последний раз Украина играла на "Хэмпден Парк" в июне. Это был первый официальный матч после начала широкомасштабного российского вторжения. Как вы относитесь к предстоящей игре? Как изменилась ситуация в команде с тех пор?

- Ничего не изменилось, у нас в стране идет война. Мы хотим своей игрой приносить нашим болельщикам, украинцам хоть какую радость. Мы играем сейчас за наших людей, за всех тех, кто сейчас в Украине и хочет просто отвлечься от войны. Мы должны сделать так, чтобы у украинцев появилась хотя бы маленькая улыбка на лице хотя бы на 90 минут.

— Вы физически чувствуете себя лучше, чем накануне июньских матчей национальных команд?

— Мне кажется, что да. Мы с "Аль-Айном" провели уже три игры в чемпионате. Я думаю, что нахожусь в лучшем состоянии. Но это покажет только завтрашний матч. Для футболиста самое главное – проводить официальные поединки. Сейчас я играю, я доволен, меня все устраивает, чувствую себя хорошо. Надеюсь, завтра смогу помочь команде.