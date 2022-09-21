Отсутствие Робертсона и другие проблемы Шотландии перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк хочет перед вторым матчем с Украиной 27 сентября иметь “реалистичные шансы” на победу в группе. Для этого, по подсчетам Кларка, Шотландии нужно набрать четыре очка в предстоящих поединках с Украиной и Ирландией. “Если мы это сделаем, то получим хорошую возможность победить в группе”, – считает 59-летний специалист.

После трех туров у Шотландии шесть очков, но все они были набраны в двух матчах с Арменией. Первая игра с Ирландией закончилась разгромным поражением 0:3. Про матч с Украиной в плей-офф ЧМ в Шотландии предпочитают не вспоминать.

Стив Кларк работает в сборной более трех лет, но пока ему не удается достичь со сборного главного – способности показывать и стабильную игру, и стабильный результат.

Так уж получилось, что отсутствие стабильности – это та черта, которая свойственна и многим игрокам сборной Шотландии. Шотландские журналисты и болельщики сходятся во мнении, что нынешняя группа игроков сборной – самая талантливая за последние годы. И действительно, на некоторых позициях у “тартановой армии” играют играют хорошие игроки из сильных английских клубов. Однако по какой-то причине свой класс в национальной команде им удается продемонстрировать не всегда.

Но обо всем по порядку. Единственная линия, относительно которой Кларку совсем не нужно беспокоиться, остается вратарской. Вратарю “Хартса” Крэйгу Гордон в декабре будет 40, но он остается первым номером сборной. Его дублер в клубе Зандер Кларк имеет аналогичную позицию и в национальной команде. А третьим номером Шотландии на предстоящих матчах будет… третий кипер “Рейнджерса” Робби Макрори, сыгравший всего две игры за последние два сезона. Нет выбора – нет головоломки.

Относительно линии защиты головоломка есть, и она не из самых приятных. Кем заменить Эндрю Робертсона?

Фулбек “Ливерпуля” под стать своей команде проводит не самый хороший сезон. Но для Шотландии он крайне важен. Не только как лидер, капитан и лицо сборной. Одной из причин желания Стива Кларка наигрывать схему с тремя центрбеками, было намерение разместить в стартовом составе одновременно и Эндрю Робертсона и Кирана Тирни. В итоге фулбек “Ливерпуля” получил позицию на фланге, Тирни – позицию левого центрбека с широким диапазоном действий.

Итак, Робертсон не сыграет против Украины, но от своей схемы Кларк, вероятно не откажется. Тирни, набравший игровой ритм из-за последних травм Зинченко, будет играть центрбека, как и номинальный центрхав Скотт Мактомини из “Манчестер Юнайтед”. Между ними расположится центральный защитник Скотт Маккенна из “Ноттингем Форест”. Других вариантов нет. Если Кларку действительно нужен результат, вряд ли он доверится Джеку Хендри, который в Серии А сыграл только семь минут на правах аренды в “Кремонезе”, или Райану Портеусу из “Хиберниана”, или запасному “Рейнджерса” Джону Суттару. Грант Хэнли из “Норвича” и Лиап Купер из “Лидса” травмированы.

На флангах ситуация лучше, несмотря на отсутствие Робертсона. Фулбека “Ливерпуля” наверняка заменит фланговый бек “Селтика” Грег Тейлор, который уже успел сыграть против “Шахтера” в Лиге чемпионов. На противоположном фланге претендует на место в старте Натан Паттерсон, один из лучших игроков “Эвертона” в новом сезоне.

20-летний Паттерсон присоединился к “Эвертону” одновременно с Виталием Миколенко, но в силых разных причин стать игроком старта “ирисок” Паттерсон смог стать только в нынешнем сезоне. По словам самого Паттерсона, неоценимую помощь ему оказывает капитан команды Шеймус Коулмэн, его конкурент по позиции, и один из помощников Фрэнка Лэмпарда Эшли Коул, один из лучших фланговых защитников в истории АПЛ.

“Эвертон” в новом сезоне пропустил всего шесть голов в семи турах, и в этом достижении есть весомый вклад Паттерсона, который впечатляет своей агрессивностью в игровых дуэлях, выносливостью и энергичностью. Когда у Паттерсона есть возможность, он всегда подключается к атакам.

Nathan Patterson is developing into something special for Everton. #EFC pic.twitter.com/eRYK5ezQtl — Royal Blue Mersey (@RBMersey) September 18, 2022

Помимо Тэйлора и Паттерсона у Шотландии есть и фланговый защитник “Брентфорда” Аарон Хики, который может сыграть и на правом фланге, и на левом.

Сборной Украины в матче плей-офф с Шотландии легко удавалось проходить прессинг соперника, не в последнюю очередь из-за огромных дыр между линиями защиты, полузащиты и нападения.

Часто теряли свои позиции центрхавы Каллум Макгрегор и Билли Гилмор.

В идеальной вселенной Макгрегор и Гилмор хорошо дополняют друг друга. Первый – цепкий, агрессивный, настроенный на физическую борьбу. Второй – умный, техничный, с тонким чувством паса.

Но в игровых условиях эта комбинация работает не всегда.

В новом сезоне 21-летний Гилмор сыграл всего одну минуту в чемпионате Англии. Когда “Челси” проигрывал “Саутгемптону”, и Томасу Тухелю нужно было сменить уставшего Жоржиньо, он не сделал этого, потому что по его словам “в команде не было полузащитников”. Гилмор оставался на скамейке запасных. Его в итоге позвали в “Брайтон”, и шотландский хавбек видел в тренере “чаек” Грэме Поттере менеджера, который доверится ему и раскроет его лучшие качества. Через несколько дней Поттер был назначен тренером “Челси”. Стив Кларк признает, что Гилмору “не повезло, но это футбол”. Несмотря на отсутствие игрового времени, Кларк все же вызвал Гилмора и он считает, что Билли заслуживает этого. Но не будет ли логичнее поставить в средней линии Мактомини, который хорошо провел последний месяц в “Манчестер Юнайтед” и пока выигрывает конкуренцию у пятикратного победителя Лиги чемпионов Каземиро?

Есть вопросы и по Джону Макгинну. Стивен Джеррард сделал шотландского хавбека своим новым капитаном, но в новом сезоне полузащитник “Астон Виллы” мало похож на себя. Это можно сказать про многих игроков “Виллы” – Джерард все еще находится в поисках идеальной тактики и выбора ролей для своих футболистов, и страдает не только Макгинн, но и Коутиньо, Бэйли, Уоткинс, Буэндиа, Ингз, Динь и другие футболисты бирмингемского клуба. Но ранее, даже когда “Вилла” играла плохо, Макгинн выделялся своей неутомимостью, великолепными рывками через все поле. В новом сезоне этого нет.

Еще одним футболистом, выбывшем из-за травмы перед матчами Лиги наций, стал форвард “Сток Сити” Джейкоб Браун. Без него группа футболистов атаки сборной Шотландии ограничивается четырьмя футболистами: Райан Кристи (“Борнмут”), Райан Фрейзер (“Ньюкасл”), Че Адамс (“Саутгемптон”) и Линдон Дайкс (“КПР”). На четверых они забили в своих лигах в новом сезоне только три мяча. В старте точно сыграет Адамс, про которого давно сложно сказать, футболист ли он уровня Премьер-лиги или Чемпионшипа. Адамс – форвард вспомогательного типа, который способен побороться за лонгболлы и подыгрывать партнерам. Но кто тогда будет забивать?

Стив Кларк не раз говорил о своем намерении сделать из Шотландии команду, способную играть в содержательный футбол. Яркие результаты его работы – победы над Данией и Австрией в отборе, ничья с Англией на чемпионате Европы. Но в самый ответственный момент Шотландия не способна показать результат, как это было в поединке с Украиной в плей-офф или против Хорватии на том же Евро. После поражения сборной Ирландии в июне Кларк признал, что впервые почувствовал как команда уперлась в тупик и перестала прогрессировать.

В матчах с Украиной и Ирландией в сентябре Кларк надеется вновь увидеть движение вперед, но также ему нужен и результат. Иногда желание сыграть качественно и победить бывают несовместимыми. Кажется, именно таким выбор оказался Кларк перед первой игрой с Украиной.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine