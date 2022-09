Отсутствие Робертсона и другие проблемы Шотландии перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк хочет перед вторым матчем с Украиной 27 сентября иметь “реалистичные шансы” на победу в группе. Для этого, по подсчетам Кларка, Шотландии нужно набрать четыре очка в предстоящих поединках с Украиной и Ирландией. “Если мы это сделаем, то получим хорошую возможность победить в группе”, – считает 59-летний специалист.

После трех туров у Шотландии шесть очков, но все они были набраны в двух матчах с Арменией. Первая игра с Ирландией закончилась разгромным поражением 0:3. Про матч с Украиной в плей-офф ЧМ в Шотландии предпочитают не вспоминать.

Стив Кларк работает в сборной более трех лет, но пока ему не удается достичь со сборного главного – способности показывать и стабильную игру, и стабильный результат.

Так уж получилось, что отсутствие стабильности – это та черта, которая свойственна и многим игрокам сборной Шотландии. Шотландские журналисты и болельщики сходятся во мнении, что нынешняя группа игроков сборной – самая талантливая за последние годы. И действительно, на некоторых позициях у “тартановой армии” играют играют хорошие игроки из сильных английских клубов. Однако по какой-то причине свой класс в национальной команде им удается продемонстрировать не всегда.

Но обо всем по порядку. Единственная линия, относительно которой Кларку совсем не нужно беспокоиться, остается вратарской. Вратарю “Хартса” Крэйгу Гордон в декабре будет 40, но он остается первым номером сборной. Его дублер в клубе Зандер Кларк имеет аналогичную позицию и в национальной команде. А третьим номером Шотландии на предстоящих матчах будет… третий кипер “Рейнджерса” Робби Макрори, сыгравший всего две игры за последние два сезона. Нет выбора – нет головоломки.

Относительно линии защиты головоломка есть, и она не из самых приятных. Кем заменить Эндрю Робертсона?

Фулбек “Ливерпуля” под стать своей команде проводит не самый хороший сезон. Но для Шотландии он крайне важен. Не только как лидер, капитан и лицо сборной. Одной из причин желания Стива Кларка наигрывать схему с тремя центрбеками, было намерение разместить в стартовом составе одновременно и Эндрю Робертсона и Кирана Тирни. В итоге фулбек “Ливерпуля” получил позицию на фланге, Тирни – позицию левого центрбека с широким диапазоном действий.

Итак, Робертсон не сыграет против Украины, но от своей схемы Кларк, вероятно не откажется. Тирни, набравший игровой ритм из-за последних травм Зинченко, будет играть центрбека, как и номинальный центрхав Скотт Мактомини из “Манчестер Юнайтед”. Между ними расположится центральный защитник Скотт Маккенна из “Ноттингем Форест”. Других вариантов нет. Если Кларку действительно нужен результат, вряд ли он доверится Джеку Хендри, который в Серии А сыграл только семь минут на правах аренды в “Кремонезе”, или Райану Портеусу из “Хиберниана”, или запасному “Рейнджерса” Джону Суттару. Грант Хэнли из “Норвича” и Лиап Купер из “Лидса” травмированы.

На флангах ситуация лучше, несмотря на отсутствие Робертсона. Фулбека “Ливерпуля” наверняка заменит фланговый бек “Селтика” Грег Тейлор, который уже успел сыграть против “Шахтера” в Лиге чемпионов. На противоположном фланге претендует на место в старте Натан Паттерсон, один из лучших игроков “Эвертона” в новом сезоне.

20-летний Паттерсон присоединился к “Эвертону” одновременно с Виталием Миколенко, но в силых разных причин стать игроком старта “ирисок” Паттерсон смог стать только в нынешнем сезоне. По словам самого Паттерсона, неоценимую помощь ему оказывает капитан команды Шеймус Коулмэн, его конкурент по позиции, и один из помощников Фрэнка Лэмпарда Эшли Коул, один из лучших фланговых защитников в истории АПЛ.

“Эвертон” в новом сезоне пропустил всего шесть голов в семи турах, и в этом достижении есть весомый вклад Паттерсона, который впечатляет своей агрессивностью в игровых дуэлях, выносливостью и энергичностью. Когда у Паттерсона есть возможность, он всегда подключается к атакам.

Nathan Patterson is developing into something special for Everton. #EFC pic.twitter.com/eRYK5ezQtl