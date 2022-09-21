  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Начало матча - в 21:45

С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией

Фото: УАФ / Автор - Олександрий Гливинський

Новина українською

В среду, 21 сентября, сборная Украины проведет матч Лиги наций 2022/23 против Шотландии. Главный тренер сине-желтых Александр Петраков определился с заявкой на игру.

Вратари: Анатолий Трубин, Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Тарас Качараба, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Даниил Игнатенко, Виктор Цыганков, Александр Пихаленок, Виктор Коваленко, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Из тех футболистов, которые находятся на подготовительном сборе, в заявку не попали вратарь Евгений Волынец (не полетел с командой из-за отсутствия британской визы) и защитник Илья Забарный (дисквалификация).

Матч Шотландия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеМиколенко не сыграет против Шотландии в Лиге наций
Читайте такжеШотландия - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 21 сентября 2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде