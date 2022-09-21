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Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Шотландии

Национальная сборная Украины
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Будет ли везучей?

Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Шотландии

Фото: Марк Скейтс SNS Group

Новина українською

Уже сегодня, 21 сентября, сборная Украины проведет матч Лиги наций 2022/23 против Шотландии. На предматчевом совещании официальные лица определились с формой на игру.

Команда Александра Петраков сыграет в желтой экипировке. Шотландцы проведут встречу в синей форме. Голкипер украинцев выйдет в оранжевом, вратарь соперников - в зеленом.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.

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Фото: УАФ/Автор - Олександр Гливинський
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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
УАФ

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