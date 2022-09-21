На матче против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков

На выездном матче Лиги наций сборной Украины против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков.

Об этом сообщает УАФ.

Все самые яркие моменты матча Шотландия - Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Шотландских фанатов на стадионе "Хэмпден Парк" будет 45 тысяч.