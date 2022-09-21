Национальная сборная Украины
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На матче против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков
Местных болельщиков будет порядка 45 000
Фото Олександра Гливинського
На выездном матче Лиги наций сборной Украины против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков.
Об этом сообщает УАФ.
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Шотландских фанатов на стадионе "Хэмпден Парк" будет 45 тысяч.
Напомним, что матч Шотландия - Украина начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет
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Источник:http://uaf.ua
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