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Национальная сборная Украины

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На матче против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Местных болельщиков будет порядка 45 000

На матче против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков

Фото Олександра Гливинського

Новина українською

На выездном матче Лиги наций сборной Украины против Шотландии ожидается около тысячи украинских болельщиков.

Об этом сообщает УАФ.

  • Все самые яркие моменты матча Шотландия - Украина доступны в режиме Live в нашем Telegram

Шотландских фанатов на стадионе "Хэмпден Парк" будет 45 тысяч.

Напомним, что матч Шотландия - Украина начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Шотландия
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Источник:
http://uaf.ua

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