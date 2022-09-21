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Национальная сборная Украины

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Пихаленок, Довбик и Мудрик в старте сборной Украины на Шотландию

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Пихаленок, Довбик и Мудрик в старте сборной Украины на Шотландию

Фото Олександра Гливинського

Новина українською

Сегодня, в 21:45, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет выездной поединок против Шотландии.

Уже известны стартовые составы команд:

Шотландия: Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Хендри, Маккена, Тирни, Армстронг, Макгин, Макгрегор, Тирни, Адамс

Запасные: Келли, Маккрори, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гилмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Хики, Маклин

Украина: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Малиновский, Пихаленок – Ярмоленко, Довбик, Мудрик

Запасные: Лунин, Ризнык, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тимчик, Цыганков.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (5)
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Консул (Новоград-Волинський)
21.09.2022 в 21:32
Не вистачає Зінченка, Забарного та Миколенка, але і в такому складі можна грати на перемогу.Україна - вперед !
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+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2022 в 21:43
Не вистачає також Шапаренка, Циганкова, Буяльського, Бущана, Дубінчака!
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0
0
Зритель (Харьков)
21.09.2022 в 21:25
Один представник Динамо (Київ). Нажаль - все по ділу.
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.09.2022 в 20:55
Супер склад! До бою!
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0
-2
Papaye (Dnipro)
21.09.2022 в 21:19
Суперсклад у нас, чи у шотландців?)))) Та мабуть у нас склад більш-менш рівний. Наразі маємо те, що маємо. Заміни Трубіна на Луніна, Довбика на Яремчука, або Степаненко на Ігнатенко мало що зміниться, якщо є правильна стратегія тренера, бо усі вони десь на одному рівні можуть виконувати поставлені завдання.
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0
-1

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