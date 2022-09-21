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Пихаленок, Довбик и Мудрик в старте сборной Украины на Шотландию
Стартовые составы команд
Фото Олександра Гливинського
Сегодня, в 21:45, сборная Украины в рамках Лиги наций сыграет выездной поединок против Шотландии.
Уже известны стартовые составы команд:
Шотландия: Гордон, Паттерсон, Мактоминей, Хендри, Маккена, Тирни, Армстронг, Макгин, Макгрегор, Тирни, Адамс
Запасные: Келли, Маккрори, Тейлор, Портеус, Дайкс, Гилмор, Ролстон, Фрейзер, Джек, Хики, Маклин
Украина: Трубин – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Малиновский, Пихаленок – Ярмоленко, Довбик, Мудрик
Запасные: Лунин, Ризнык, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Игнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тимчик, Цыганков.
UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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