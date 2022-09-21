Пихаленок, Довбик и Мудрик в старте сборной Украины на Шотландию

Суперсклад у нас, чи у шотландців?)))) Та мабуть у нас склад більш-менш рівний. Наразі маємо те, що маємо. Заміни Трубіна на Луніна, Довбика на Яремчука, або Степаненко на Ігнатенко мало що зміниться, якщо є правильна стратегія тренера, бо усі вони десь на одному рівні можуть виконувати поставлені завдання.