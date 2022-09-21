Вторая или третья. От результатов в Лиге наций зависит корзина сборной Украины при жеребьевке квалификации Евро-2024

Девятого октября 2022-го года во Франкфурте (Германия) состоится жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2024. 53 страны-члены УЕФА, кроме хозяйки будущего Евро Германии и страны-террористки россии, будут распределены на десять групп. В семи группах (A-G) будет по пять команд, в трех группах (H-J) – по шесть команд.

Интересная особенность этого цикла – это формирование посева сугубо на основе рейтинга команд в Лиге наций 2022/23.

Всего будет шесть корзин посева плюс корзина участников финала четырех Лиги наций (UNL). Корзину UNL сформируют четыре команды, которые займут первые места в четырех группах Дивизиона А. Остальные шесть лучших команд Дивизиона А сформируют первую корзину. Если в корзину UNL выйдет Германия (это случится, если она выиграет свою группу Лиги наций в Дивизионе А), которая не будет участвовать в жеребьевке, тогда первую корзину сформируют семь лучших команд Дивизиона А.

Корзину 6 сформируют три худшие команды Дивизиона D .

сформируют три худшие команды . Корзину 2 сформируют пять худших команд Дивизиона А и пять лучших команд Дивизиона В.

сформируют пять худших команд и пять лучших команд Корзину 3 сформируют десять лучших команд Дивизиона В после пяти, которые отберутся в корзину 2.

сформируют десять лучших команд после пяти, которые отберутся в корзину 2. Корзину 4 сформируют десять лучших команд Дивизиона С .

сформируют десять лучших команд . Корзину 5 сформируют шесть худших команд Дивизиона С и четыре лучшие команды Дивизиона D.

Из этого следует, что Украине для попадания во вторую корзину посева при жеребьевке квалификации Евро-2024 нужно финишировать в топ-5 сводной таблицы Дивизиона В. В настоящее время Украина третья, уступая Норвегии и Боснии и Герцеговине по набранным очкам (у нас семь, у норвежцев – десять, у боснийцев – восемь), но опережая Сербию и Черногорию, у которых тоже семь баллов, но на один сыгранный матч больше.

Рейтинг команд Дивизиона В Лиги наций 2022/23 по состоянию на 20:00 21.09.2022 / скриншот - wikipedia

Поскольку в одной группе нашего Дивизиона всего три команды (из-за дисквалификации террористов), в итоговой сводной таблице Дивизиона В не будут учитываться очки, набранные с последними командами групп (занявшими четвертые места). Украина гарантированно попадет во вторую корзину, если выиграет свою группу в Дивизионе В.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Украина 3 2 1 0 5-1 +4 7 2 Шотландия 3 2 0 1 6-4 +2 6 3 Ирландия 4 1 1 2 4-3 +1 4 4 Армения 4 1 0 3 2-9 -7 3

Третье или четвертое места – это гарантированная третья корзина посева при жеребьевке квалификации Евро-2024.

Второе место группы оставит теоретические шансы на вторую корзину. Для реализации этих шансов придется сравнивать показатели остальных вторых мест дивизиона В (лучшая команда из четырех, занявших вторые места, окажется во второй корзине).