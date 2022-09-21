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Вторая или третья. От результатов в Лиге наций зависит корзина сборной Украины при жеребьевке квалификации Евро-2024
Жеребьевка квалификации Евро-2024 состоится девятого октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Девятого октября 2022-го года во Франкфурте (Германия) состоится жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2024. 53 страны-члены УЕФА, кроме хозяйки будущего Евро Германии и страны-террористки россии, будут распределены на десять групп. В семи группах (A-G) будет по пять команд, в трех группах (H-J) – по шесть команд.
Интересная особенность этого цикла – это формирование посева сугубо на основе рейтинга команд в Лиге наций 2022/23.
Всего будет шесть корзин посева плюс корзина участников финала четырех Лиги наций (UNL). Корзину UNL сформируют четыре команды, которые займут первые места в четырех группах Дивизиона А. Остальные шесть лучших команд Дивизиона А сформируют первую корзину. Если в корзину UNL выйдет Германия (это случится, если она выиграет свою группу Лиги наций в Дивизионе А), которая не будет участвовать в жеребьевке, тогда первую корзину сформируют семь лучших команд Дивизиона А.
- Корзину 6 сформируют три худшие команды Дивизиона D.
- Корзину 2 сформируют пять худших команд Дивизиона А и пять лучших команд Дивизиона В.
- Корзину 3 сформируют десять лучших команд Дивизиона В после пяти, которые отберутся в корзину 2.
- Корзину 4 сформируют десять лучших команд Дивизиона С.
- Корзину 5 сформируют шесть худших команд Дивизиона С и четыре лучшие команды Дивизиона D.
Из этого следует, что Украине для попадания во вторую корзину посева при жеребьевке квалификации Евро-2024 нужно финишировать в топ-5 сводной таблицы Дивизиона В. В настоящее время Украина третья, уступая Норвегии и Боснии и Герцеговине по набранным очкам (у нас семь, у норвежцев – десять, у боснийцев – восемь), но опережая Сербию и Черногорию, у которых тоже семь баллов, но на один сыгранный матч больше.
Рейтинг команд Дивизиона В Лиги наций 2022/23 по состоянию на 20:00 21.09.2022 / скриншот - wikipedia
Поскольку в одной группе нашего Дивизиона всего три команды (из-за дисквалификации террористов), в итоговой сводной таблице Дивизиона В не будут учитываться очки, набранные с последними командами групп (занявшими четвертые места). Украина гарантированно попадет во вторую корзину, если выиграет свою группу в Дивизионе В.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|7
|2
|Шотландия
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|3
|Ирландия
|4
|1
|1
|2
|4-3
|+1
|4
|4
|Армения
|4
|1
|0
|3
|2-9
|-7
|3
Третье или четвертое места – это гарантированная третья корзина посева при жеребьевке квалификации Евро-2024.
Второе место группы оставит теоретические шансы на вторую корзину. Для реализации этих шансов придется сравнивать показатели остальных вторых мест дивизиона В (лучшая команда из четырех, занявших вторые места, окажется во второй корзине).
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