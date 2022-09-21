Национальная сборная Украины
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Украинские и шотландские болельщики вместе признались в ненависти к россии перед матчем – Видео
Общий враг всегда сближает
Фото: twitter.com/scottishgreens
Фанаты сборной Шотландии вместе с болельщиками Украины спели "If you all hate russia, clap your hands!" на улицах Глазго. Болельщики соперников чувствуют единство перед мировым злом.
"Если вы все ненавидите россию, хлопайте в ладоши", – дословный перевод объединяющей кричалки.
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.09.2022 в 20:54
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