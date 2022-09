Украинские и шотландские болельщики вместе признались в ненависти к россии перед матчем – Видео

Фанаты сборной Шотландии вместе с болельщиками Украины спели "If you all hate russia, clap your hands!" на улицах Глазго. Болельщики соперников чувствуют единство перед мировым злом.

"Если вы все ненавидите россию, хлопайте в ладоши", – дословный перевод объединяющей кричалки.