  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Петракове
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Петракове

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Надеемся, что и последнее

Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Петракове

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины проиграла сборной Шотландии в выездном матче Лиги наций.

Украинцы отыграли на ноль в первом тайме, однако пропустили три после перерыва.

0:3 – разгромный для нас результат.

И это самое крупное поражение сборной Украины под руководством Александра Петракова.

Также отметим, что это 9-е крупное поражение сборной Украины в официальных матчах.

Будем надеяться, что во вторник наши ребята смогут отдал долг тем же шотландцам, когда будут проводить уже домашний матч в Кракове.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 00:07
ответку тоже проиграют --они хорошо работают языками а не играют в футбол --не одного удара за матч -только отбивались -пасы назад-стыдно вы позор Украины
Ответить
0
0
valiko51 (львів)
22.09.2022 в 00:01
Перестаньте виходити на матч омотані прапорами-ви їх ганьбите!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде