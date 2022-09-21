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Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Петракове
Надеемся, что и последнее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проиграла сборной Шотландии в выездном матче Лиги наций.
Украинцы отыграли на ноль в первом тайме, однако пропустили три после перерыва.
И это самое крупное поражение сборной Украины под руководством Александра Петракова.
Также отметим, что это 9-е крупное поражение сборной Украины в официальных матчах.
Будем надеяться, что во вторник наши ребята смогут отдал долг тем же шотландцам, когда будут проводить уже домашний матч в Кракове.
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