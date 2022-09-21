Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Петракове

Сборная Украины проиграла сборной Шотландии в выездном матче Лиги наций.

Украинцы отыграли на ноль в первом тайме, однако пропустили три после перерыва.

0:3 – разгромный для нас результат.

И это самое крупное поражение сборной Украины под руководством Александра Петракова.

Также отметим, что это 9-е крупное поражение сборной Украины в официальных матчах.

Будем надеяться, что во вторник наши ребята смогут отдал долг тем же шотландцам, когда будут проводить уже домашний матч в Кракове.