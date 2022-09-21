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Мудрик - "Лев матчу" Шотландия - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Трубин на втором месте

Мудрик - "Лев матчу" Шотландия - Украина

Новина українською

В среду, 21 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Шотландия – Украина, который завершился разгромом нашей команды 0:3.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу мудрику, который набрал 41% голосов.

Вслед за ним финишировали Анатолий Трубин (38%) и Андрей Ярмоленко (7%).

Будем надеяться, что во вторник наши ребята смогут отдал долг тем же шотландцам, когда будут проводить уже домашний матч в Кракове.

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В статье: Украина Шотландия Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 00:02
они и ответку проиграют и за одно армянам
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