Мудрик - "Лев матчу" Шотландия - Украина

В среду, 21 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Шотландия – Украина, который завершился разгромом нашей команды 0:3 .

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Михаилу мудрику, который набрал 41% голосов.

Вслед за ним финишировали Анатолий Трубин (38%) и Андрей Ярмоленко (7%).

Будем надеяться, что во вторник наши ребята смогут отдал долг тем же шотландцам, когда будут проводить уже домашний матч в Кракове.