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Трубин – лучший, Мудрик – самый плохой среди основных. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Шотландией

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Версия whoscored

Трубин – лучший, Мудрик – самый плохой среди основных. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Шотландией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украина провела перенесенный матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций против Шотландии. На поле соперника подопечные Петракова проиграли 0:3. Стали известны оценки игроков сборной Украины по версии аналитического портала whoscored.

Лучшим в составе сборной Украины признан голкипер Анатолий Трубин – 6.8. Худший среди игроков основного состава – Михаил Мудрик (5.7). Только у вышедшего на замену Романа Яремчука оценка ниже – 5.6.

Среди шотландцев лучшим стал Дайкс, вышедший на замену и оформивший дубль – 8.7.

Скриншот - whoscored

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В статье: Украина Шотландия Лига Наций
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 00:14
могли 5-6 штук пропустить --Мудрик-Довбик уже не куда не едут -кому они нужны кроме нашего дворового УПЛ
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