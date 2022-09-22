Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин – лучший, Мудрик – самый плохой среди основных. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Шотландией
Версия whoscored
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина провела перенесенный матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций против Шотландии. На поле соперника подопечные Петракова проиграли 0:3. Стали известны оценки игроков сборной Украины по версии аналитического портала whoscored.
Лучшим в составе сборной Украины признан голкипер Анатолий Трубин – 6.8. Худший среди игроков основного состава – Михаил Мудрик (5.7). Только у вышедшего на замену Романа Яремчука оценка ниже – 5.6.
Среди шотландцев лучшим стал Дайкс, вышедший на замену и оформивший дубль – 8.7.
Скриншот - whoscored
Популярное сейчас
- Шотландия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура Лиги наций
- Пихаленок, Довбик и Мудрик в старте сборной Украины на Шотландию
- Экс-помощник Шевченко вступился за сборную рф, которую выгнали с Евро
- С двумя форвардами. Известна заявка сборной Украины на игру с Шотландией
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео