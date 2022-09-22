Трубин – лучший, Мудрик – самый плохой среди основных. Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Шотландией

Украина провела перенесенный матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций против Шотландии. На поле соперника подопечные Петракова проиграли 0:3. Стали известны оценки игроков сборной Украины по версии аналитического портала whoscored.

Лучшим в составе сборной Украины признан голкипер Анатолий Трубин – 6.8. Худший среди игроков основного состава – Михаил Мудрик (5.7). Только у вышедшего на замену Романа Яремчука оценка ниже – 5.6.

Среди шотландцев лучшим стал Дайкс, вышедший на замену и оформивший дубль – 8.7.

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