Впервые за 10 лет. Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче

В среду, 21 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Шотландия – Украина, который завершился разгромом нашей команды 0:3 .

За весь матч сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот Шотландии (всего 3 удара, все они были неточными).

Отдельно отметим, что 0 ударов в створ ворот - таких плачевных показателей в официальных матчах сборная Украины не показывала уже 10 лет.

У шотландцев 20 ударов, 7 из которых в створ. Также соперник дважды попал в каркас.

Соотношение угловых – 7:0.

При этом команда Петракова больше владела мячом – 53% на 47%, но чаще нарушала правила – 12:6.