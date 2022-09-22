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Впервые за 10 лет. Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Давно такого не было

Впервые за 10 лет. Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 21 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Шотландия – Украина, который завершился разгромом нашей команды 0:3.

За весь матч сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот Шотландии (всего 3 удара, все они были неточными).

Отдельно отметим, что 0 ударов в створ ворот - таких плачевных показателей в официальных матчах сборная Украины не показывала уже 10 лет.

У шотландцев 20 ударов, 7 из которых в створ. Также соперник дважды попал в каркас.

Соотношение угловых – 7:0.

При этом команда Петракова больше владела мячом – 53% на 47%, но чаще нарушала правила – 12:6.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 00:17
а вы удевляетесь почему у нас такой футбол в Украине --много звёзд
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