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Впервые за 10 лет. Сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот в официальном матче
Давно такого не было
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 21 сентября, состоялся матч отбора Лиги наций Шотландия – Украина, который завершился
За весь матч сборная Украины не нанесла ни одного удара в створ ворот Шотландии (всего 3 удара, все они были неточными).
Отдельно отметим, что 0 ударов в створ ворот - таких плачевных показателей в официальных матчах сборная Украины не показывала уже 10 лет.
У шотландцев 20 ударов, 7 из которых в створ. Также соперник дважды попал в каркас.
Соотношение угловых – 7:0.
При этом команда Петракова больше владела мячом – 53% на 47%, но чаще нарушала правила – 12:6.
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