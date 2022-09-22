  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Еще будет матч с Шотландией, можем взять реванш
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Еще будет матч с Шотландией, можем взять реванш

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Болезненное поражение сборной Украины

Петраков: Еще будет матч с Шотландией, можем взять реванш

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромное поражение команды в матче Лиги наций от Шотландии (0:3).

– Почему команда выглядела по-другому?

– Почему по-другому… У нас нет основных игроков, получивших травмы. Дал шанс сыграть другим футболистам. Сейчас вижу, что они еще не могут заменить лидеров, которых нет. Зинченко, Забарный, Шапаренко, Миколенко, Бущан, хотя Трубин сыграл неплохо. Остальные неудачно сыграли, поэтому команда выглядела… первый тайм еще выглядела, а во втором тайме столько брака.

Таки, знаете, наш футбол отличается. Эти ребята играют в АПЛ. Вчера на тренировках увидел что-то не то, остановил занятия, поговорил, но ничего не вышло. Мы проиграли 0:3.

– Что касается отборочной группы, считаете ли вы, что сейчас лучшие шансы у Шотландии?

– Могу сказать за свою команду. Мы разберем игру, еще ничего не проиграли. Еще будет матч, можем взять реванш. Сейчас важнее игра в Ереване. Еще есть 2 матча, с оптимизмом смотрю в будущее. Сделаем все возможное, чтобы занять первое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде