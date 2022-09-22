Петраков: Еще будет матч с Шотландией, можем взять реванш

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромное поражение команды в матче Лиги наций от Шотландии (0:3).

– Почему команда выглядела по-другому?

– Почему по-другому… У нас нет основных игроков, получивших травмы. Дал шанс сыграть другим футболистам. Сейчас вижу, что они еще не могут заменить лидеров, которых нет. Зинченко, Забарный, Шапаренко, Миколенко, Бущан, хотя Трубин сыграл неплохо. Остальные неудачно сыграли, поэтому команда выглядела… первый тайм еще выглядела, а во втором тайме столько брака.

Таки, знаете, наш футбол отличается. Эти ребята играют в АПЛ. Вчера на тренировках увидел что-то не то, остановил занятия, поговорил, но ничего не вышло. Мы проиграли 0:3.

– Что касается отборочной группы, считаете ли вы, что сейчас лучшие шансы у Шотландии?

– Могу сказать за свою команду. Мы разберем игру, еще ничего не проиграли. Еще будет матч, можем взять реванш. Сейчас важнее игра в Ереване. Еще есть 2 матча, с оптимизмом смотрю в будущее. Сделаем все возможное, чтобы занять первое место.