Провал с треском. Шотландия – Украина 3:0. Обзор матча, видео голов

Это был крайне плохой матч сборной Украины – возможно, самый плохой за каденцию Александра Петракова. В первом тайме Украина еще как-то держалась, а уже после перерыва рассыпалась - 0:3. Этот результат ознаменовал потерю украинцами первого места в квартете. Теперь отставание от лидера, которым стала Шотландия, составляет два очка.

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Лига Наций, дивизион В, первый тур

21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"

Шотландия - Украина 3:0

Голы: Макгин 70, Дайкс 80, Дайкс 87