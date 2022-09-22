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Национальная сборная Украины

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Провал с треском. Шотландия – Украина 3:0. Обзор матча, видео голов

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Шотландия - Украина ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.09.2022 ⋇ Лига наций на UA-Футбол

Провал с треском. Шотландия – Украина 3:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Это был крайне плохой матч сборной Украины – возможно, самый плохой за каденцию Александра Петракова. В первом тайме Украина еще как-то держалась, а уже после перерыва рассыпалась - 0:3. Этот результат ознаменовал потерю украинцами первого места в квартете. Теперь отставание от лидера, которым стала Шотландия, составляет два очка.

Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре матча.

Лига Наций, дивизион В, первый тур
21 сентября, Глазго, стадион "Хэмпден Парк"
Шотландия - Украина 3:0
Голы: Макгин 70, Дайкс 80, Дайкс 87

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В статье: Украина Шотландия Лига Наций
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