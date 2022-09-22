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Степаненко: Сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Полузащитник сборной Украины - о поражении от Шотландии

Степаненко: Сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.

"Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков, как Зинченко и Миколенко, которые выступают в английской премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело.

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Нам было сложно поддерживать интенсивность игры, особенно во втором тайме, потому что Шотландия была очень хороша. Они прессинговали и выиграли много отборов, так что, в конце концов, они выиграли благодаря этому давлению.

Надо забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам - с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их тоже ждут сложные матчи", - приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шотландия
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Источник:
UEFA

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