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Степаненко: Сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков
Полузащитник сборной Украины - о поражении от Шотландии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.
"Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков, как Зинченко и Миколенко, которые выступают в английской премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело.Читайте такжеШотландия - Украина 3:0. Худший матч эпохи Петракова
Нам было сложно поддерживать интенсивность игры, особенно во втором тайме, потому что Шотландия была очень хороша. Они прессинговали и выиграли много отборов, так что, в конце концов, они выиграли благодаря этому давлению.
Надо забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам - с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их тоже ждут сложные матчи", - приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.
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