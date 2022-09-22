Степаненко: Сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от команды Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.

"Это был очень сложный матч. У нас не было нескольких ключевых игроков, и пришлось выпускать некоторых молодых ребят. Когда ты не можешь рассчитывать на таких игроков, как Зинченко и Миколенко, которые выступают в английской премьер-лиге, в таком интенсивном матче будет тяжело.

Нам было сложно поддерживать интенсивность игры, особенно во втором тайме, потому что Шотландия была очень хороша. Они прессинговали и выиграли много отборов, так что, в конце концов, они выиграли благодаря этому давлению.

Надо забыть об этом поражении и готовиться к двум следующим матчам - с Арменией и Шотландией. У шотландцев больше очков, но их тоже ждут сложные матчи", - приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.