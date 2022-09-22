Петраков: У нас в стране война. Нам нужно сесть в поезд или автобус, а раньше был самолет

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что просил перенести тур УПЛ перед матчами национальной команды. Напомним, вчера сине-желтые потерпели разгром от Шотландии (0:3).

"Я говорил об этом, поскольку мы играем вне дома. У нас в стране идет война, вы знаете об этом? Нам нужно провести игру, сесть в поезд или автобус. Уже не так, как раньше, когда мы сели в самолет и улетели", - отметил он.

О замене Тараса Степаненко в перерыве: "У него была желтая карточка. Я с ним пообщался в перерыве, решил заменить".

Об игре Валерия Бондаря: "Дилемма существует всегда. Бондарь вышел в "основе" вместе с Матвиенко. Я решил сыграть таким составом. Всё решает главный тренер. Выигрывает команда, а проигрывает один человек – главный тренер. Это моя вина".

Кроме того, Петраков подтвердил, что голкипер Анатолий Трубин отправится в расположение молодежной сборной Украины.