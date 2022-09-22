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Петраков: У нас в стране война. Нам нужно сесть в поезд или автобус, а раньше был самолет

Национальная сборная Украины
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Наставник сборной просил перенести тур УПЛ перед матчами сине-желтых

Петраков: У нас в стране война. Нам нужно сесть в поезд или автобус, а раньше был самолет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что просил перенести тур УПЛ перед матчами национальной команды. Напомним, вчера сине-желтые потерпели разгром от Шотландии (0:3).

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"Я говорил об этом, поскольку мы играем вне дома. У нас в стране идет война, вы знаете об этом? Нам нужно провести игру, сесть в поезд или автобус. Уже не так, как раньше, когда мы сели в самолет и улетели", - отметил он.

О замене Тараса Степаненко в перерыве: "У него была желтая карточка. Я с ним пообщался в перерыве, решил заменить".

Об игре Валерия Бондаря: "Дилемма существует всегда. Бондарь вышел в "основе" вместе с Матвиенко. Я решил сыграть таким составом. Всё решает главный тренер. Выигрывает команда, а проигрывает один человек – главный тренер. Это моя вина".

Кроме того, Петраков подтвердил, что голкипер Анатолий Трубин отправится в расположение молодежной сборной Украины.

"Я принял решение, поблагодарил его. Он поедет в помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма", – добавил Петраков.

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В статье: Украина Шотландия Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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BanderaSS77
22.09.2022 в 12:50
За чиї гроші ви все це отримуєте? Який бюджет збору на всі ці ігри? Наприклад, Коваленко пройшов МРТ, круто. Хто оплатив? То може вже годі грати без мотивації і оправдань. Ви зараз не просто спортсмени, у вас є привілеї в порівняні з іншими людьми України, а ви отак їх використовуєте.Звісно винен автобус, от поганець, а ми тут старалися
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2022 в 11:32
с такой игрой на телеге будете ездить --позорники Украины--набрали игроков по обьявлению -один хлам --штрафовать надо за такой позор
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cucumber (Киев)
22.09.2022 в 10:52
Коваленко має погану пресу в Італії, бо манера гри в нього "вештатися проміж лініями", до того ж неквапливо. Дивуюсь Пєтракову за його вибір Віті Коваленки. А Трубін грає при подачі кутових з опущеними руками, тому не дивно, що він пропускає (два останніх м'яча у грі зі скоттами). Все ж великою втратою для збУ є відсутність Зінченка, Шапаренка, Забарного. вася огурцов
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