Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал еще одного игрока в национальную команду - это полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий, сообщает пресс-служба днепрян.

Сарапий переведен из резервного списка в основной.

Стоит отметить, что для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду. Опыта на уровне молодежной и юношеских сборных разных возрастных групп у него нет. Также добавим, что в расположении сборной уже находятся двое представителей "Днепра-1" - Артем Довбик и Александр Пихаленок.

Напомним, вчера сине-желтые крупно уступили команде Шотландии (0:3). 24 сентября украинцы сыграют на выезде с Арменией, 27-го - с шотландцами дома (в Польше).