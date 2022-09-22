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Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1
Наставник перевел футболиста из резервного списка в основной
Фото: scdnipro1.com.ua
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал еще одного игрока в национальную команду - это полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий, сообщает пресс-служба днепрян.
Сарапий переведен из резервного списка в основной.
Стоит отметить, что для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду. Опыта на уровне молодежной и юношеских сборных разных возрастных групп у него нет. Также добавим, что в расположении сборной уже находятся двое представителей "Днепра-1" - Артем Довбик и Александр Пихаленок.
Напомним, вчера сине-желтые крупно уступили команде Шотландии (0:3). 24 сентября украинцы сыграют на выезде с Арменией, 27-го - с шотландцами дома (в Польше).
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