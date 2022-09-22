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Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Наставник перевел футболиста из резервного списка в основной

Петраков довызвал в сборную Украины еще одного игрока Днепра-1

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал еще одного игрока в национальную команду - это полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий, сообщает пресс-служба днепрян.

Сарапий переведен из резервного списка в основной.

Стоит отметить, что для 23-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду. Опыта на уровне молодежной и юношеских сборных разных возрастных групп у него нет. Также добавим, что в расположении сборной уже находятся двое представителей "Днепра-1" - Артем Довбик и Александр Пихаленок.

Напомним, вчера сине-желтые крупно уступили команде Шотландии (0:3). 24 сентября украинцы сыграют на выезде с Арменией, 27-го - с шотландцами дома (в Польше).

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В статье: Украина СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Комментарии (2)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
22.09.2022 в 11:21
Лучше бы этот клоун тренера нормального в штаб пригласил.
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Зореслав (Киев)
22.09.2022 в 11:18
Навіщо смикати футболістів? Це рівень професіоналізму, що нне можуит визначитися з 20 гравяцями відразу. Якщо Дніпро 5 мячів пропускає від кіпріотів то що вони покажуть на рівні збірної?
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