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Ярмоленко: Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле
Слово капитану сборной Украины
Фото: Mark Scates - SNS Group
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко дал комментарий после разгромного поражения от Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.
"Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали их сильные качества, но прямо сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах.
Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи.Читайте такжеШотландия - Украина 3:0. Худший матч эпохи Петракова
Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества, и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы", - сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу УАФ.
Напомним, 24 сентября украинцы сыграют на выезде с Арменией, 27-го - снова с Шотландией дома (в Польше).
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