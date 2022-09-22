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Ярмоленко: Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Слово капитану сборной Украины

Ярмоленко: Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле

Фото: Mark Scates - SNS Group

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко дал комментарий после разгромного поражения от Шотландии (0:3) в матче Лиги наций.

"Как и ожидалось, мы играли против сильного соперника. Знали их сильные качества, но прямо сейчас сложно разбирать матч. Будем смотреть и разбираться. Думаю, разберем игру и сделаем выводы. Соперник победил заслуженно, создали много моментов. В группе еще ничего не закончено. У нас есть еще два матча, все в наших руках. Нужно побеждать в двух матчах.

Претензий по самоотдаче быть не должно, ребята все отдавались на поле, но это футбол, такое случается. Повторю, что все в наших руках, есть две встречи.

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Соперник не давал нам разыгрывать мяч так, как это было в прошлом нашем матче. Забрали у нас сильные качества, и мы подстроились под их футбол во втором тайме. А нам нужно посидеть, подумать и сделать выводы", - сказал Ярмоленко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, 24 сентября украинцы сыграют на выезде с Арменией, 27-го - снова с Шотландией дома (в Польше).

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Шотландия
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Источник:
канал УАФ на YouTube

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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.09.2022 в 15:18
Ну теперь всё понятно. Вы отдавались и вас трахали, а болельщики хотели футбол посмотреть.
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Djоn (Киев)
22.09.2022 в 15:29
Ты больной? В твоем детстве мать, когда к ней приходили дальнобойщики, дверь не закрывала?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2022 в 14:49
Кому віддавались?
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vgolovan (полтава)
22.09.2022 в 14:19
все отдавались кроме тебя
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