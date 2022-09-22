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Впервые за последних пять лет Украина провела матч без единого голевого момента
Статистика от компании InStat
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина проиграла в перенесенном матче первого тура Лиги наций сборной Шотландии 0:3. Этот матч стал для сине-желтых самым плохим за последнее время по многим показателям. Первое за более чем год разгромное поражение, первый с марта 2021-го года матч без ударов в створ ворот, первый с октября 2020-го года матч с только двумя ударами по воротам соперника.
Сборная Украины показала самый низкий показатель ожидаемых голов (xG) за последние 29 матчей. Но еще более удручающая статистика голевых моментов. Их аналитики статистической компании InStat в исполнении сборной Украины в матче с Шотландией не фиксировали, что стало первым подобным случаем за последние пять лет. Последний до вчерашнего дня матч без голевых моментов Украина провела в сентябре 2017-го года, когда уступила Исландии 0:2. Хотя тогда было зафиксировано тринадцать попыток ударов по воротам, из которых пять были в створ.
Скриншот - InStat
За девяносто минут игры с Шотландией Украина только семь раз вошла с мячом в штрафную площадь соперника. Даже вход в финальную треть поля (район радиуса штрафной площадки) был для украинцев проблемой – только пятнадцать раз. Впервые со времен матча против Англии на Евро-2020 (03.07.2021) Украина закончила матч без единой точной ключевой передачи. Примечательно, что не было также угловых и скоростных атак, заканчивающихся ударами.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лучшим игроком сборной Украины по индексу InStat стал голкипер Анатолий Трубин (совпадает с оценками от ресурса whoscored). Худший игрок матча в составе сборной Украины среди игроков основы – Артем Довбик. Ниже InStat индекс только у Романа Яремчука, который заменил Довбика на 67-й минуте.
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