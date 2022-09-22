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Степаненко: Пока есть силы, пока я приношу пользу команде - я буду играть за сборную

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Тарасу сейчас 33 года

Степаненко: Пока есть силы, пока я приношу пользу команде - я буду играть за сборную

instagram.com/tarasstepanenko

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко порассуждал о том, почему в свои 33 года он продолжает выступать за сборную Украины.

"Я так подумал, посмотрел – есть много примеров: Модрич, Бускетс, Тиагу Силва, когда ребята играют в 37 лет на высоком уровне. Я подумал, что если есть силы, и я это вижу, то будет неправильно, если у меня хватает сил, а я не буду отдавать их за сборную страны.

С моей стороны это было бы неправильно по отношению к нашей стране. Поэтому, пока есть силы, пока я приношу пользу команде, я буду играть. Если я буду видеть, что я не тяну и только мешаю – тогда уже попрощаюсь и уйду. Но сейчас я себя хорошо чувствую", – сказал Степаненко.

Напомним, что за сборную Украины Степаненко провел 72 матча, в которых забил 4 гола.

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В статье: Тарас Степаненко Украина Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
22.09.2022 в 19:54
Єдиний " лев " у вчорашньому матчі. Дякую, Тарасе !
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+2
0
grassion (Харьков)
22.09.2022 в 20:16
Да, когда уйдет, в центре будет опа(
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+1
0

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