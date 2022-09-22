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Степаненко: Пока есть силы, пока я приношу пользу команде - я буду играть за сборную
Тарасу сейчас 33 года
instagram.com/tarasstepanenko
Полузащитник
"Я так подумал, посмотрел – есть много примеров: Модрич, Бускетс, Тиагу Силва, когда ребята играют в 37 лет на высоком уровне. Я подумал, что если есть силы, и я это вижу, то будет неправильно, если у меня хватает сил, а я не буду отдавать их за сборную страны.
С моей стороны это было бы неправильно по отношению к нашей стране. Поэтому, пока есть силы, пока я приношу пользу команде, я буду играть. Если я буду видеть, что я не тяну и только мешаю – тогда уже попрощаюсь и уйду. Но сейчас я себя хорошо чувствую", – сказал Степаненко.
Напомним, что за сборную Украины Степаненко провел 72 матча, в которых забил 4 гола.
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