Степаненко: Пока есть силы, пока я приношу пользу команде - я буду играть за сборную

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко порассуждал о том, почему в свои 33 года он продолжает выступать за сборную Украины.

"Я так подумал, посмотрел – есть много примеров: Модрич, Бускетс, Тиагу Силва, когда ребята играют в 37 лет на высоком уровне. Я подумал, что если есть силы, и я это вижу, то будет неправильно, если у меня хватает сил, а я не буду отдавать их за сборную страны.

С моей стороны это было бы неправильно по отношению к нашей стране. Поэтому, пока есть силы, пока я приношу пользу команде, я буду играть. Если я буду видеть, что я не тяну и только мешаю – тогда уже попрощаюсь и уйду. Но сейчас я себя хорошо чувствую", – сказал Степаненко.